La formazione delle assistenti familiari è fondamentale per garantire un’assistenza di qualità e sostenere il sistema di welfare, soprattutto in un contesto di invecchiamento della popolazione. In Italia, però, si qualificano soltanto 3-4mila lavoratrici l’anno, evidenziando un ambito ancora marginale e con ampi margini di miglioramento. Un investimento sulla formazione può contribuire a valorizzare questa figura professionale e migliorare la cura degli anziani.

Torino, 27 gennaio – La formazione delle assistenti familiari è una leva decisiva per la qualità dell’assistenza e per la tenuta del welfare di fronte all’ invecchiamento della popolazione. Eppure, in Italia l’offerta formativa continua a raggiungere una quota ridotta di addette: secondo il 5° Report di ricerca FIDALDO (realizzato da IRS – Istituto per la Ricerca Sociale), sulla base dei corsi promossi dalle Regioni le badanti formate ogni anno sono stimate tra 3 e 4 mila: circa l’1% del totale. Il Rapporto – dal titolo “Il lavoro domestico: attività di formazione e le nuove Linee guida sugli standard formativi” – è stato presentato il 27 gennaio a Torino nel corso di un evento promosso da FIDALDO, la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Badanti, formazione ancora marginale: in Italia si qualificano 3–4mila lavoratrici l’anno

Approfondimenti su Badanti Formazione

Sette atleti italiani si sono qualificati per le fasi finali del PGS di Bansko, parte della Coppa del Mondo di slalom gigante parallelo 2025-2026.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio DOMINA, nel 2024 il settore delle colf e delle badanti evidenzia un livello preoccupante di irregolarità e retribuzioni basse.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Badanti Formazione

Badanti, formazione ancora marginale: in Italia si qualificano 3–4mila lavoratrici l’annoLa Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico presenta a Torino il 5° Report su standard formativi e Linee guida nazionali ... msn.com

PROGETTO ORA - Orientamento Rete Ascolto Supporto e formazione per caregiver di persone con Alzheimer e demenze. Assistere un malato di demenza può disorientare. Punto Ascolto per informazioni, iscrizione a corsi di formazione e richiesta di consule - facebook.com facebook