snowboard sette azzurri si qualificano alle fasi finali del pgs di bansko ancora fuori roland fischnaller

Sette atleti italiani si sono qualificati per le fasi finali del PGS di Bansko, parte della Coppa del Mondo di slalom gigante parallelo 2025-2026. Rimane invece escluso Roland Fischnaller. La competizione continua sulle nevi bulgare, offrendo un’ulteriore occasione di confronto tra i migliori snowboarder internazionali.

Dopo il grande spettacolo di ieri sulle nevi bulgare, il PGS di Bansko replica oggi con una nuova tappa valevole per la Coppa del Mondo dello slalom gigante parallelo 2025-2026. Si sono infatti da poco concluse le due manche di qualificazioni maschili e femminili, al termine delle quali si è delineata la composizione delle fasi finali, in programma dalle 12. In campo maschile, il più veloce è stato il tedesco Yannik Angenend che ha completato le due run con il crono di 1’18?07. Dietro di lui un brillante Edwin Coratti che ha chiuso con il tempo di 1’18?12. Molto vicino anche Maurizio Bormolini che centra la qualificazione con il terzo crono complessivo (1’18?37). 🔗 Leggi su Oasport.it

Snowboard, cinque azzurri alle fasi finali del PGS di Bansko. Eliminato Roland Fischnaller!

Cinque atleti italiani sono approdati alle fasi finali del PGS di Bansko, con l'eliminazione di Roland Fischnaller. Dopo il PSL di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue con l’evento di slalom gigante parallelo, tappa della Coppa del Mondo PSG 2025-2026. Un momento importante per il team italiano, che si confronta con le migliori nazionali in un circuito internazionale di rilievo.

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont alle finali, Fischnaller eliminato nelle qualificazioni! Si parte alle 12.00

Segui in diretta la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti dalle finali e le qualificazioni di oggi. Alle ore 12.00 si svolgeranno le gare, con protagonisti italiani come Dalmasso e Caffont, mentre Fischnaller si è fermato nelle qualificazioni. Resta aggiornato per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale.

