Avvocato vittime di Crans-Montana | Dubbi sulla Procura e la scarcerazione di Moretti aiuterà la sua difesa

L’incidente di Crans-Montana prosegue con indagini senza un procuratore dedicato. La scarcerazione di Moretti, avvenuta tramite cauzione, solleva dubbi sulla gestione del caso. La situazione rimane complessa, con sviluppi che potrebbero influenzare la difesa dell’indagato e l’andamento delle indagini in corso.

Le indagini sull’incendio di Crans-Montana proseguono senza procuratore speciale e mentre Moretti è fuori dal carcere grazie alla cauzione. Per i familiari delle vittime si tratta di una nuova durissima prova, come spiega a Fanpage.it l'avvocato Gilles-Antoine Hofstetter che rappresenta i familiari di due vittime e di un sopravvissuto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Jacques Moretti si trova nella sua villa di Lens, vicino a Crans-Montana, dopo essere stato temporaneamente rilasciato dalle autorità svizzere.

Crans-Montana si apre un nuovo interrogatorio per i Moretti.

L'avvocato delle vittime di Crans-Montana: Nel bar un incendio anche nel 2024Il legale depositerà un dossier dove ci sarebbero le prove di un'altra combustione innescata sempre dalle candele scintillanti. Jacques Moretti è tornato nella sua villa a Lens dopo il pagamento della ... rainews.it

Crans-Montana, l’avvocato delle vittime: Nel locale Le Constellation c’era già stato un incendio nel 2024, sempre causato dalle candele avvicinate al soffittoIn una segnalazione contenuta nel dossier assemblato dall’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta le famiglie di alcune vittime, è stato riportato alla luce un altro episodio che avrebbe coinvolto i ... blitzquotidiano.it

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook