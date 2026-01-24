Jacques Moretti è nella sua villa vicino a Crans-Montana dopo la scarcerazione I parenti delle vittime | Frustrazione

Jacques Moretti si trova nella sua villa di Lens, vicino a Crans-Montana, dopo essere stato temporaneamente rilasciato dalle autorità svizzere. La decisione di scarcerarlo, annunciata venerdì, ha suscitato reazioni di frustrazione tra i parenti delle vittime. La vicenda rimane sotto attenzione, con un focus sulle implicazioni legali e sulle reazioni delle persone coinvolte.

Jacques Moretti è nella sua villa di Lens, una manciata di chilometri da Crans-Montana, dopo la scarcerazione decisa venerdì dalle autorità svizzere. Il proprietario de Le Contestellation è stato immortalato nell’abitazione dalle telecamere del Tg2. Nei dintorni della casa nulla di particolare: ci sono solo alcuni giornalisti. Ma è a distanza di chilometri che fa rumore la sua uscita dalla prigione dopo il pagamento della cauzione da parte di un “caro amico”. Nel giro di qualche ora la notizia ha innescato una valanga di reazioni diventate man mano un vero e proprio scontro diplomatico tra Italia e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, chi sarebbe l'amico che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti: ira dei parenti delle vittimeA Crans-Montana, Jacques Moretti è stato recentemente rilasciato dopo il pagamento della cauzione.

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana.

Argomenti discussi: Jacques Moretti libero. Meloni indignata, 'è un oltraggio'; Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Strage di Crans-Montana, tribunale scarcera Jacques Moretti; Chi è davvero Jacques Moretti? Il matrimonio a 22 anni, la pulizia dei campeggi, strip club e Bentley: storia (a tappe) del gestore del Constellation.

