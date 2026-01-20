Crans-Montana nuovo interrogatorio per i Moretti L'ambasciatore italiano | Nessuna pressione sulla Procura

Crans-Montana si apre un nuovo interrogatorio per i Moretti. L’ambasciatore italiano, Gian Lorenzo Cornado, ha dichiarato che l’incontro a Sion non ha avuto scopi pressori, ma è stato un tentativo di chiarire le aspettative dell’Italia. Cornado ha ribadito che non vi sono state pressioni sulla Procura, sottolineando l’intento di mantenere un dialogo trasparente e rispettoso delle procedure.

L'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado respinge l'accusa di aver esercitato pressioni sulla Procura per stringere il cerchio intorno ai Moretti: "L'incontro a Sion serviva a chiarire le aspettative dell'Italia". Jessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura. Crans Montana si trova al centro di recenti notizie riguardanti l'arresto di Jaques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nella tragica vicenda della notte di Capodanno.

