La memoria storica è fondamentale per comprendere e contrastare le manifestazioni di antisemitismo di oggi. Riflettere sul passato permette di riconoscere e indebolire le radici di un odio ancora presente nelle società moderne. Conoscere le atrocità di ieri aiuta a promuovere tolleranza e rispetto nel presente, contribuendo a costruire un futuro più consapevole e inclusivo.

Il collasso del regime iraniano è probabile, la democrazia molto meno. Dentro ai gangli del potere Mille notti di grida e rabbia a Teheran. La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh La memoria e il presente. L’antisemitismo di ieri e l’antisemitismo di oggi. L’odio di un tempo e quello contemporaneo. Ma esattamente, oggi, cosa vuol dire “mai più”? La distanza siderale dei pensatori occidentali dalla causa iraniana ci offre elementi di riflessione importanti per provare a rispondere a questa domanda e per provare a offrire ai lettori una chiave di lettura non convenzionale su cosa significhi onorare la Giornata della memoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Avere Memoria oggi significa augurarsi di vedere indebolite le centrali tossiche dell’antisemitismo del presente

Approfondimenti su Auschwitz Birkenau

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Auschwitz Birkenau

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Shoah, dal ricordare al fare memoria nel presente: il manifesto della Rete Cuneese per la Palestina; Anna Foa: La memoria ha senso solo se sa interrogare il presente; Per ricordare tutte le vittime della Shoah tra cui decine di migliaia di persone con disabilità.

Avere Memoria oggi significa augurarsi di vedere indebolite le centrali tossiche dell'antisemitismo del presenteChiunque abbia a cuore la lotta all’antisemitismo deve ammettere che indebolire il regime di Teheran è un passaggio necessario per evitare che il mai più di cui oggi in tanti si riempiranno la bocca ... ilfoglio.it

M5S Alghero: «Programmare significa avere memoria e coerenza»l dibattito politico cittadino si accende sul tema della programmazione turistica e delle infrastrutture per gli eventi. Dopo i recenti attacchi delle ... algheroeco.com

Avere la coscienza pulita è spesso segno di cattiva memoria. Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966), (1909 -1966), scrittore, poeta e aforista polacco. - facebook.com facebook