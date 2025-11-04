Abbandonato a 14 anni dal padre oggi insegna a milioni di ragazzi cosa significa avere un papà

Rob Kenney ha 55 anni, vive a Kent nello stato di Washington, e nella primavera del 2020 ha dato vita a un fenomeno che ha commosso e aiutato milioni di persone in tutto il mondo. I l suo canale YouTube Dad, how do I?, ossia, Papà, come si fa?, conta oggi oltre 5 milioni di iscritt i e ha superato i 25 milioni di visualizzazioni, diventando un punto di riferimento per chiunque sia cresciuto senza una figura paterna a cui rivolgersi per le piccole e grandi sfide quotidiane. La storia di Rob parte da una ferita profonda. Quando aveva 14 anni, suo padre lo abbandonò, lasciandolo a crescere senza quella guida che molti danno per scontata. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Abbandonato a 14 anni dal padre, oggi insegna a milioni di ragazzi cosa significa avere un papà

