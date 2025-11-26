Le relazioni tossiche | Avere il giusto aiuto ti dà forza per uscirne

"La forza è sapere che qualcuno resta". Lei si chiama Caterina Luca, frequenta il liceo scientifico Da Vinci di Firenze, e durante l’evento QN per le donne – Un minuto di Rumore, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, parla con una lucidità che sembra venire da molto più lontano rispetto alla sua età. È una delle dieci studenti e studentesse – anzi nove, dal Michelangiolo occupato è arrivata solo una delle due ragazze invitate – chiamate a raccontare dal palco nel Cortile della Dogana a Palazzo Vecchio la loro visione sul tema dell’ educazione affettiva, dopo aver partecipato con la classe al percorso GenerAzioni Pari di Prevenzione Salute, organizzati dalla Asl Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le relazioni tossiche: "Avere il giusto aiuto ti dà forza per uscirne"

