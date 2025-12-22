Il primo dei quattro teaser di Avengers: Doomsday al cinema è finito online: Steve Rogers è di nuovo tra noi. Un teaser esclusivo di Avengers: Doomsday (in sala dal 1 maggio 2026), proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere, è stato registrato in sala e sta girando in rete. Marvel sta rimuovendo i video leaked ovunque, ma gli screenshot e le descrizioni confermano: è autentico al 100%. Cosa mostra il teaser di Avengers: Doomsday dedicato a Steve Rogers. La scena, breve ma emozionante, mostra Chris Evans nei panni di Steve Rogers: arriva in moto a casa, apre un armadio con il vecchio costume da Captain America, lo guarda con nostalgia e poi abbraccia un bambino piccolo – probabilmente suo figlio con Peggy Carter. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Leak teaser con Chris Evans: Steve Rogers torna

Leggi anche: Chris Evans torna ad indossare i panni di captain america con Peggy Carter in artwork degli avengers doomsday

Leggi anche: Tutti e sei i figli di Steve Rogers che potrebbero comparire in Avengers: Doomsday

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

C'è un mistero che riguarda il leak del teaser di Avengers: Doomsday (e il ritorno di un certo personaggio); [LEAK] Il primo teaser di Avengers: Doomsday svela un clamoroso ritorno!; Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?; Avengers Doomsday: qualcuno ha leakato il trailer, preparatevi a urlare.

Avengers: Doomsday, il primo dei teaser è trapelato in rete e anticipa un grande ritorno - Il teaser di Avengers: Doomsday è trapelato online, confermando un ritorno importante e un forte tema sulla paternità. drcommodore.it