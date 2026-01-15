I contratti pirata presentano il conto | rubano 1,5 miliardi ai lavoratori

I contratti pirata rappresentano un fenomeno che danneggia i lavoratori, sottraendo circa 1,5 miliardi di euro ogni anno. Questa pratica compromette il potere d’acquisto delle famiglie e contribuisce alla stagnazione dei salari, nonostante le evidenze e le richieste di intervento. Il problema dei contratti irregolari evidenzia la necessità di politiche più attente e di misure che tutelino i diritti dei lavoratori e garantiscano retribuzioni dignitose.

Se le famiglie non riescono a recuperare il potere d'acquisto è anche colpa dei contratti pirata. Quelli che impediscono ai lavoratori di essere pagati degnamente, nonostante il governo continui a ritenere che il problema non sia poi così importante e che non serva il salario minimo per garantire retribuzioni sufficienti. L'ultima denuncia arriva dal presidente di Confesercenti, Nico Gronchi: " Il recupero del potere d'acquisto delle famiglie è frenato anche dal dumping contrattuale. I contratti 'pirata', accordi firmati da sigle prive di effettiva rappresentatività, nel solo terziario e nel turismo sottraggono complessivamente 1,5 miliardi di euro l'anno ai lavoratori rispetto ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

