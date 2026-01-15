I contratti pirata presentano il conto | rubano 1,5 miliardi ai lavoratori

Da lanotiziagiornale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I contratti pirata rappresentano un fenomeno che danneggia i lavoratori, sottraendo circa 1,5 miliardi di euro ogni anno. Questa pratica compromette il potere d’acquisto delle famiglie e contribuisce alla stagnazione dei salari, nonostante le evidenze e le richieste di intervento. Il problema dei contratti irregolari evidenzia la necessità di politiche più attente e di misure che tutelino i diritti dei lavoratori e garantiscano retribuzioni dignitose.

Se le famiglie non riescono a recuperare il potere d’acquisto è anche colpa dei contratti pirata. Quelli che impediscono ai lavoratori di essere pagati degnamente, nonostante il governo continui a ritenere che il problema non sia poi così importante e che non serva il salario minimo per garantire retribuzioni sufficienti. L’ultima denuncia arriva dal presidente di Confesercenti, Nico Gronchi: “ Il recupero del potere d’acquisto delle famiglie è frenato anche dal dumping contrattuale. I contratti ‘pirata’, accordi firmati da sigle prive di effettiva rappresentatività, nel solo terziario e nel turismo sottraggono complessivamente 1,5 miliardi di euro l’anno ai lavoratori rispetto ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

i contratti pirata presentano il conto rubano 15 miliardi ai lavoratori

© Lanotiziagiornale.it - I contratti pirata presentano il conto: “rubano” 1,5 miliardi ai lavoratori

Leggi anche: Allarme contratti pirata: ai lavoratori e allo Stato costano 1,5 miliardi, ma il governo boicotta il salario minimo

Leggi anche: 'Contratti Pirata', fenomeno in aumento. Confcommercio Livorno: "A rischio tutele per imprese e lavoratori"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I contratti pirata sono sempre di più. Confcommercio: il governo agisca - 000 accordi nazionali, ma solo una parte è sottoscritta da organizzazioni realmente rappresentative". quotidiano.net

Confcommercio, criteri chiari contro contratti pirata - "Nei soli settori terziario e turismo si contano più di 250 contratti, ma la maggioranza dei lavoratori è coperta da pochi contratti tra cui il contratto nazionale di lavoro Terziario, Distribuzione e ... ansa.it

Lavoro, troppi accordi “pirata”: differenze salariali fino a 7mila euro a parità di mansione - Roma, 13 dicembre 2024 – Un “commesso addetto alla vendita”, a seconda del contratto collettivo applicato, può percepire una retribuzione mensile marcatamente diversa, con scostamenti che raggiungono ... quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.