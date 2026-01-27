Auto urta un tir in A1 e si ribalta morto un ragazzo | Mario aveva da poco compiuto 22 anni

Un incidente sull'autostrada A1 a Sasso Marconi ha causato la morte di Mario Zhu, un giovane di 22 anni originario di Noventa Vicentina. L'incidente si è verificato quando un'auto ha urtato un tir, ribaltandosi. La dinamica è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

