Auto urta un tir in A1 e si ribalta morto un ragazzo | Mario aveva da poco compiuto 22 anni
Un incidente sull'autostrada A1 a Sasso Marconi ha causato la morte di Mario Zhu, un giovane di 22 anni originario di Noventa Vicentina. L'incidente si è verificato quando un'auto ha urtato un tir, ribaltandosi. La dinamica è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.
Mario Zhu, 22enne originario di Noventa Vicentina, è morto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1, all'altezza di Sasso Marconi. La sua auto ha urtato la motrice di un tir, si è ribaltata ed è stata colpita da un'altra macchina.🔗 Leggi su Fanpage.it
