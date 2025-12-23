Tampona un tir al casello l' auto rimane schiacciata | ragazzo di 22 anni morto sul colpo

Un incidente stradale si è verificato tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre presso il casello di Bruere, nel Torinese. Un giovane di 22 anni, Francesco Lambert, ha perso la vita dopo aver tamponato un tir, con la propria auto rimasta schiacciata. L’evento ha suscitato immediata attenzione e si inserisce tra le cronache di incidenti stradali che coinvolgono giovani conducenti.

Un ragazzo di 22 anni, Francesco Lambert, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre, all'altezza del casello di Bruere, nel Torinese. La tragedia è avvenuta nel tratto di tangenziale nord che dall'anello che circonda la città conduce.

