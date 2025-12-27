Auto si ribalta a Cosenza Giuseppe Crispo muore nella notte di Natale | aveva 22 anni
Tragico incidente a Cosenza nella notte di Natale, morto il 22enne Giuseppe Crispo. La sua auto, per cause da accertare, si è ribaltata. Inutili i soccorsi, il ragazzo è deceduto in ospedale. Oggi l'ultimo saluto nella Chiesa di San Vito Martire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
