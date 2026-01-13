Auto fuori controllo sbanda e si ribalta a due passi dal paese

Martedì 13 gennaio a Campolasta, in Alto Adige, si è verificato un incidente stradale in cui un'auto ha perso il controllo, sbattendo e ribaltandosi a poca distanza dal paese. La scena ha suscitato attenzione tra i residenti, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita, e le autorità stanno intervenendo per chiarire l’accaduto.

Mattinata col brivido – e le basse temperature non c'entrano – quella vissuta oggi, martedì 13 gennaio a Campolasta, in Alto Adige. Intorno alle 7 del mattino, alle porte del paese, un'auto ha perso il controllo, col veicolo che ha sbandato, si è ribaltato ed ha finito la sua corsa sul ciglio.

