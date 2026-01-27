Australian Open Massellani agli ottavi L' Italia sorride anche nel torneo junior

L’Italia continua a ottenere buoni risultati all’Australian Open, con Massellani che si è qualificato agli ottavi nel torneo junior. Il giovane piemontese ha superato Bolivar Idarraga in rimonta e ora affronterà Hance. Insieme a Gribaldo, prosegue anche nel doppio, confermando l’ottimo momento del tennis giovanile italiano.

In attesa di un mercoledì da sogno all'Australian Open, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti impegnati nei quarti di finale, la bandiera italiana sventola anche nel torneo junior grazie a Simone Massellani. Con la vittoria al secondo turno, in rimonta per 2-6 6-2 6-3 sul colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga, l'azzurro ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Arriva con due prestazioni convincenti, vista anche la bella vittoria al primo turno sul portoricano Yannik Alvarez, n.16 del seeding, per 6-0 6-3. Affronterà Keaton Hance per un posto nei quarti di finale, tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio.

