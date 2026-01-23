Paolini eliminata al 3° turno agli Australian Open Jovic agli ottavi
Jasmine Paolini si è fermata al terzo turno degli Australian Open 2026, eliminata in due set dalla giovane statunitense Jovic agli ottavi di finale. La giocatrice toscana ha concluso così il suo percorso nel torneo, mentre Jovic avanza ai quarti. La competizione continua con altri protagonisti in corsa per il titolo.
La toscana si arrende in due set alla 18enne, nuovo talento del tennis statunitense MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jasmine Paolini si ferma al terzo turno degli Australian Open 2026. La toscana, condizionata da qualche problema allo stomaco, si arrende in due set alla classe 2007 Iva Jovic: 6-2 7-6(3), in un'ora e 46 minuti in campo, il punteggio in favore della statunitense, testa di serie numero 29, che si giocherà un posto nei quarti di finale con Yulia Putintseva. La kazaka interrompe il cammino da sogno della qualificata turca Zeynep Sonmez, ko per 6-3 6-7(3) 6-3. Abbandona Melbourne Paolini, settima testa di serie e numero 8 del mondo, che non riesce ad eguagliare il miglior risultato ottenuto in terra Down Under (ottavi nel 2024). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
