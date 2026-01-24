Australian Open Sinner a mezzo servizio batte e troverà Darderi Agli ottavi anche Musetti dopo una maratona di 5 set

All'Australian Open, Jannik Sinner supera Eliot Spizzirri in quattro set, nonostante problemi fisici, e si qualifica agli ottavi. Accanto a lui, anche Musetti conquista il passaggio del turno dopo una lunga maratona di cinque set. La competizione prosegue con alcuni atleti che mostrano determinazione e resistenza, offrendo uno spettacolo di tennis di alto livello.

Jannik Sinner vola agli ottavi dell’Australian Open, di cui detiene il titolo, battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri nonostante i crampi e la lotta contro il caldo sfiancante. Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi, che l'ha spuntata al termine di 4 set tiratissimi (7-6 3-6 6-3 6-4) battendo il russo Karen Khachanov e conquistando per la prima volta gli ottavi. Lorenzo Musetti batte in una vera maratona il ceco Tomas Machac in 5 set (5-7 6-4 6-2 5-7 6-2) agli Australian Open e si qualifica agli ottavi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Australian Open, Sinner: Se Spizzirri avesse continuato a giocare in quel modo avrei persoTennis - Interviste | L'azzurro commenta le difficili condizioni odierne: Oggi faceva caldo. Nel terzo set ho iniziato ad avere qualche crampo, la regola mi ha aiutato ... ubitennis.com

Australian Open, Sinner: Sono stato fortunato con la heat rule e la chiusura del tettoSinner, Tennis - Australian Open | Con difficoltà, ben più del previsto, Jannik Sinner ha infine strappato il pass per gli ottavi dell'Australian Open 2026. L'azzurro ha messo in scena una ... ubitennis.com

Novak Djokovic si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open battendo in tre set l'olandese Botic Van De Zandschulp, per 6-3, 6-4, 7-6. Con questo successo, il serbo ha eguagliato il record di 102 vittorie di Roger Federer a Melbourne e ha raggiu - facebook.com facebook

Australian Open, gli ottavi si tingono di azzurro. sarà un derby in famiglia fra Sinner e Darderi x.com