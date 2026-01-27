Australian Open De Minaur prende warning e Alcaraz lo difende | cos’è successo

Durante gli Australian Open 2026, si è verificato un episodio di tensione tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, che ha portato a un warning e a una successiva difesa da parte di Alcaraz. L’incidente si è verificato durante la partita sulla Rod Laver Arena, suscitando attenzione tra appassionati e addetti ai lavori. Questo episodio evidenzia come le emozioni possano influire anche in eventi di alta competizione sportiva.

(Adnkronos) – Warning, con polemica, agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, durante la sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, è salita la tensione sulla Rod Laver Arena. Nel corso del primo set il tennista australiano, numero sei del mondo, si è preso un warning, l'equivalente tennistico del cartellino giallo, per aver sforato i secondi a disposizione per il servizio. Immediate le proteste dell'australiano, che ha fatto notare alla giudice di sedia come si stesse approcciando al servizio proprio mentre scadeva il tempo e che fosse la prima volta che ritardava. In difesa di De Minaur è arrivato anche Alcaraz, che ha detto all'arbitro, mentendo, che non era pronto a ricevere, provando così a far revocare la sanzione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Australian Open

Durante il terzo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha ricevuto un warning, ma Eliot Spizzirri ha dimostrato fair play difendendo il suo avversario.

Durante gli Australian Open 2026, Lorenzo Musetti ha avuto un confronto acceso con l’arbitro durante il match contro Tomas Machac.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Alexander Bublik - Alex de Minaur - Australian Open Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/01/2026; Alcaraz-De Minaur: orario, precedenti e dove vederlo in tv; Alcaraz e non solo: il programma di domenica.

Australian Open, De Minaur prende warning e Alcaraz lo difende: cos'è successoWarning, con polemica, agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, durante la sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, è salita la tensione sulla Rod Laver Arena. Nel corso del primo set il ... adnkronos.com

Alcaraz-De Minaur diretta quarti di finale Australian Open: segui il tennis oggi LIVELo spagnolo, numero uno al mondo e prima testa di serie del seeding, sfida l'australiano padrone di casa: in palio la qualificazione alla semifinale del primo torneo Slam stagionale. Tutti gli aggiorn ... corrieredellosport.it

La numero uno al mondo Aryna Sabalenka supera la diciottenne americana Iva Jovic per 6-3 6-0 e va in semifinale agli Australian Open. Il match si è giocato a 38 gradi, e solo dopo - quando in campo il termometro segnava i 43 - e' stato chiuso il tetto della R - facebook.com facebook

Un altro anno, un’altra semifinale agli Australian Open per Sabalenka. Sono 4 consecutive #AusOpen #AO2026 #Tennis #Sabalenka x.com