Musetti furia con arbitro e warning agli Australian Open | cos’è successo con Machac

Durante gli Australian Open 2026, Lorenzo Musetti ha avuto un confronto acceso con l’arbitro durante il match contro Tomas Machac. L’azzurro si è mostrato nervoso in diverse fasi della partita, portando a un warning e influenzando il suo rendimento nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Questo episodio ha attirato l’attenzione sul comportamento di Musetti in un torneo importante.

(Adnkronos) – Furia Musetti agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, durante la sfida di oggi, sabato 24 gennaio, contro il ceco Tomas Machac nel terzo turno dello Slam di Melbourne, è stato protagonista di diversi momenti di nervosismo, che ne hanno condizionato la partita. Più volte durante il match Musetti ha urlato contro il. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – DirettaOggi agli Australian Open 2026, si sfidano Musetti contro Machac e Darderi contro Khachanov. Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos’è successo contro JovicDurante la partita degli Australian Open del 23 gennaio, Paolini ha accusato un malessere fisico nel corso del primo set contro Iva Jovic. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Forte maltempo al Sud, Locride e Costa Jonica sotto la furia del mare: crolli e allagamenti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.