Australian Open Alcaraz viaggia veloce | 3-0 a De Minaur in semifinale troverà Zverev

Carlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione alle semifinali dell’Australian Open, il primo Major dell’anno, giocando un match convincente contro De Minaur. In semifinale, il tennista spagnolo affronterà Zverev. La competizione si svolge sul cemento di Melbourne Park, offrendo uno spettacolo di alto livello nel circuito internazionale.

Carlos Alcaraz si qualifica per le semifinali dell’Australian Open maschile, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il fuoriclasse spagnolo, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, si è imposto nei quarti sull'australiano Alex de Minaur, sesta forza del seeding, con il punteggio di 7-5 6-2 6-1, maturato in due ore e 18 minuti di gioco. Per un posto in finale Alcaraz se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, terzo favorito del torneo. Nella giornata di domani, mercoledì, gli altri due quarti con due azzurri in campo: Jannik Sinner (2) contro lo statunitense Ben Shelton (8) e Lorenzo Musetti (5) contro il serbo Novak Djokovic (4). 🔗 Leggi su Feedpress.me

L’Australian Open 2026 continua con diverse sorprese e eliminazioni.

Nel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative.

