australian open 2026 moutet prossimo sfidante di alcaraz avanzano zverev de minaur bublik e medvedev

Nel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative. Moutet si prepara a sfidare Alcaraz, mentre Zverev, de Minaur, Bublik e Medvedev avanzano nel tabellone. La competizione prosegue con l’obiettivo di individuare i possibili protagonisti delle prossime fasi del torneo.

Si è chiuso il secondo turno della parte alta del tabellone degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park poche sorprese e pronostici ampiamente rispettati. Alla Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha superato in tre set il tedesco Yannick Hanfmann (n.102 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-2. Dopo un primo parziale tutt'altro che scintillante, lo spagnolo ha alzato progressivamente il livello, scavando il solco con il suo consueto repertorio di colpi. Per il tedesco, anche condizionato da un problema fisico nella fase centrale del match, non c'è stato scampo. Prosegue così il cammino dell'iberico, che al prossimo turno se la vedrà con l'estros o Corentin Moute t.

Australian Open 2026, Alcaraz, Zverev e Bublik approdano al secondo turnoAll'Australian Open 2026, Alcaraz, Zverev e Bublik avanzano al secondo turno.

I tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto, Australian Open 2026: Fonseca e Bublik le mine vaganti?Il sorteggio dei tabelloni degli Australian Open 2026, effettuato a Melbourne, definisce il cammino dei principali favoriti e delle possibili sorprese.

