L’Australian Open 2026 continua con diverse sorprese e eliminazioni. Jasmine Paolini, unica rappresentante italiana ancora in gara, si è fermata ai quarti di finale. Avanzano invece Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e De Minaur, mentre Rublev è stato eliminato. La competizione prosegue con attenzione per i protagonisti principali, mentre gli appassionati attendono i prossimi incontri.

Prosegue l’Australian Open 2026 ma si ferma il cammino di Jasmine Paolini, ultima azzurra rimasta in tabellone in terra Down Under. Non sbagliano Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Alex De Minaur. Vittoria al quinto set per Daniil Medvedev su Fabian Marozsan, fuori Rublev. Domani torna in campo Jannik Sinner, che giocherà sulla Rod Laver Arena contro Eliot Spizzirri non prima delle 2.00 (ora italiana). Alle 00.30 impegnati Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, rispettivamente con Tomas Machac e Karen Khachanov. Jasmine Paolini, condizionata da qualche problema allo stomaco, si è arresa in due set alla classe 2007 Iva Jovic: 6-2, 7-6 (3), in un’ora e 46 minuti in campo, il punteggio in favore della statunitense, testa di serie numero 29, che si giocherà un posto nei quarti di finale con la kazaka Yulia Putintseva, che interrompe il cammino da sogno della qualificata turca Zeynep Sonmez, ko per 6-3, 6-7 (3), 6-3. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Australian Open, eliminata la Paolini. Avanzano Alcaraz, Zverev e De Minaur. Fuori Rublev

Australian Open 2026, Moutet prossimo sfidante di Alcaraz. Avanzano Zverev, de Minaur, Bublik e MedvedevNel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative.

Australian Open 2026, Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi. Avanzano Zverev, de Minaur e Bublik, super rimonta di MedvedevNella giornata dedicata ai match di terzo turno degli Australian Open 2026, si sono definiti gli incontri degli ottavi di finale nel tabellone maschile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Venus Williams, impresa sfiorata agli Australian Open: rimontata da Danilovic ed eliminata; Alcaraz parte bene: Walton battuto in 3 set; 'Million Dollar One Point Slam', Sinner sbaglia il servizio e viene eliminato da un dilettante; Australian Open: psicodramma Kostyuk, eliminata Yastremska. Vincono nettamente Sakkari e Svitolina.

La tennista Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Australian OpenLa tennista italiana Jasmine Paolini, numero 8 del ranking mondiale, ha perso 2 set a 0 (6-2, 7-6) contro la statunitense Iva Jovic nel terzo turno degli Australian Open, ed è stata eliminata dal torn ... ilpost.it

Paolini eliminata al 3° turno degli Australian Open: vince Jovic 6-2, 7-6Si ferma al 3° turno la corsa di Jasmine Paolini agli Australian Open: la n.7 del mondo è stata sconfitta con i parziali di 6-2, 7-6 dalla 18enne statunitense Iva Jovic (31 del seeding), con l'azzurra ... sport.sky.it

Australian Open: Paolini eliminata, Jovic agli ottavi. L'azzurra cede in due set alla diciottenne americana. 'Avevo mal di stomaco, ma lei ha meritato' #ANSA - facebook.com facebook

Francisco Cerundolo elimina Rublev e per la prima volta in carriera raggiunge la seconda settimana dell'Australian Open #AO26 x.com