Australian Open ad Alcaraz basta il minimo sforzo per battere De Minaur | ora la sfida a Zverev in semifinale

L’accesso alle semifinali degli Australian Open vede Carlos Alcaraz affrontare Alexander Zverev, dopo aver superato facilmente De Minaur nei quarti. La vittoria di Alcaraz, in due ore e 18 minuti, lo porta a consolidare la sua posizione nel torneo, mentre Zverev si prepara alla sfida successiva. Un momento importante nel percorso di uno dei principali protagonisti del tennis internazionale.

7-5, 6-2, 6-1 in due ore e 18 minuti di gioco. Carlos Alcaraz fatica pochissimo ai quarti di finale degli Australian Open contro Alex De Minaur e raggiunge in semifinale Alexander Zverev, che nella notte aveva sconfitto Learner Tien per 3-1. I due si affronteranno per la tredicesima volta in carriera, la seconda volta agli Australian Open. L’unico precedente nello Slam australiano risale al 2024, quando Zverev sorprese Alcaraz ai quarti di finale, eliminandolo in quattro set. Passando al match, Alcaraz ha portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Lo spagnolo – nonostante il punteggio dica altro – non è stato brillantissimo, soprattutto al servizio dove nei primi due set ha servito con una percentuale poco superiore al 50% di prime palle, ha subito due break nel primo set, ma è riuscito a portarlo a casa con tre ottimi game in risposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione alle semifinali dell’Australian Open, il primo Major dell’anno, giocando un match convincente contro De Minaur.

