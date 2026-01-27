Australian Open 2026 Musetti e Sinner in campo a Melbourne | gli orari e il programma

L'Australian Open 2026 si avvicina e vede protagonisti Musetti e Sinner a Melbourne. Questo torneo rappresenta un momento importante nel calendario tennistico internazionale, con gli incontri principali programmati nelle prossime settimane. Qui troverete tutte le informazioni relative agli orari e al programma delle partite, per seguire da vicino le performance dei tennisti italiani in questa prestigiosa competizione.

Melbourne, 27 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti in campo nella notte tra martedì 27 gennaio e mercoledì 28 gennaio nei quarti di finale degli Australian Open. Poi tocca a Jannik Sinner. Il primo a scendere in campo sarà Musetti, testa di serie numero 5, che alle 4.30 della notte Italiana affronterà il serbo Novak Djokovic, numero 4 del tabellone, sulla Rod Laver Arena. Sinner, numero 2 del mondo, alle 9 del mattino di domani sfiderà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8, nell’ultimo singolare della giornata australiana. Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nella settima giornata degli Australian Open, i match sono stati anticipati di 30 minuti a causa del caldo.

Gli Australian Open 2026 si svolgono a Melbourne, dal 23 gennaio.

