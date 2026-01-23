Nella settima giornata degli Australian Open, i match sono stati anticipati di 30 minuti a causa del caldo. In campo, tra gli altri, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Andrea Darderi affrontano rispettivamente Machach e Khachanov. Partecipano anche Novak Djokovic, Naomi Osaka, Pegula, Shelton, Swiatek, Ruud, Cilic, Wawrinka e Fritz, in un programma ricco di incontri di rilievo.

Sarà una giornata atipica a Melbourne quella di domani, dedicata ai terzi turni della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. L’eccessivo caldo previsto, con temperature che dovrebbero arrivare ai 40 gradi, ha spinto gli organizzatori a prendere provvedimenti. E così tutti gli incontri inizieranno alle 10.30 locali, le 00.30 italiane, un anticipo di mezz’ora per i campi secondari e un’ora per i due principali. E, in questa situazione, per la prima volta Jannik Sinner giocherà in sessione diurna, come secondo match sulla Rod Laver Arena. L'italiano scenderà in campo non prima delle 2 del mattino italiane, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, contro Elliot Spizzirri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Australian Open, il programma: stanotte giocano Sinner, Musetti e Darderi, gli orari

Australian Open, programma seconda giornata e quando giocano Sinner e MusettiL'Australian Open inizia domani, domenica 18 gennaio, segnando l'apertura della stagione tennistica internazionale.

Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli | Il programma di giovedìGiovedì 22 gennaio, agli Australian Open, l’Italia del tennis torna in scena con cinque giocatori nel tabellone maschile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Italiani oggi all'Australian Open 2026: le partite del 20 gennaio · Tennis ATP e WTA; Paolini e Alcaraz: il programma di mercoledì; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; Programma day 5: nottata con Musetti-Sonego e Maestrelli-Djokovic. Sinner alle 9:00.

Australian Open, il programma di venerdì: partite e orariJasmine Paolini torna in campo e affronterà al terzo turno degli Australian Open l'americana Jovic. Nel maschile il numero 1 al mondo Alcaraz sfida Moutet, mentre Zverev se la vede con Norrie. Il ... sport.sky.it

Programma day6 Australian OpenProgramma day6 Australian Open. Order of play completo di venerdì 23 gennaio 2026, sesta giornata dello slam di tennis a Melbourne. betitaliaweb.it

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com