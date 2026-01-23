Australian Open 2026 | Sinner Musetti e Darderi tornano in campo | il programma completo delle partite

Gli Australian Open 2026 si svolgono a Melbourne, dal 23 gennaio. Tra i protagonisti italiani, tornano in campo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Di seguito il programma completo delle partite, con le date e gli orari degli incontri che coinvolgono i tennisti italiani, in un torneo che si conferma uno degli eventi più importanti del circuito internazionale.

Melbourne, 23 gennaio 2026 – Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il numero due del mondo affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Musetti se la vedrà con il ceco Tomas Machac e Darderi con il russo Karen Khachanov nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Oltre ai tennisti azzurri toccherà anche a Novak Djokovic contro Van de Zandschulp e Ben Shelton contro Valentin Vacherot, mentre Taylor Fritz se la vedrà con Stan Wawrinka.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sinner-Spizzirri agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partita
Appuntamento in notturna per Jannik Sinner, che affronta nel 3° turno degli Australian Open lo statunitense Eliot Spizzirri nella notte tra venerdì e sabato con inizio previsto non prima delle 2

Dove vedere in tv Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026: orario, programma, streaming.
Jannik Sinner affronterà Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open: dopo aver regolato il francese Hugo Gaston (6-2, 6-1, ritiro)

