australian open 2026 in tv semifinali e finale saranno in chiaro ma ad una condizione

L’edizione 2026 degli Australian Open sarà trasmessa in diretta televisiva, con le semifinali e la finale visibili in chiaro. La competizione si svolgerà a Melbourne, dove venerdì 30 gennaio si disputeranno le semifinali del singolare maschile. Questa opportunità permette agli appassionati di seguire gli incontri principali senza costi aggiuntivi, garantendo una copertura completa di uno degli eventi tennistici più importanti dell’anno.

Venerdì 30 gennaio a Melbourne saranno di scena le semifinali degli Australian Open del s ingolare maschile. Un accoppiamento è già noto, ovvero quello che vedrà confrontarsi per il raggiungimento della finale il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il teutonico si è imposto contro l’americano Learner Tien col punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-1 7-6 (3), mentre lo spagnolo ha regolato l’australiano Alex de Minaur con lo score di 7-5 6-2 6-1. Pronostici rispettati dunque e confronto tra il n.3 e il n.1 del mondo. Il bilancio dei precedenti è sul 6-6 e nell’unico incrocio che c’è stato in Australia è stato Zverev a prevalere nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Australian Open 2026 sarà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale NOVE, secondo un documento del gruppo Discovery.

Gli Australian Open 2026 saranno visibili in chiaro in Italia, ma solo per due turni.

