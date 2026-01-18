L’Australian Open 2026 sarà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale NOVE, secondo un documento del gruppo Discovery. La programmazione includerà le semifinali e le finali del torneo, con la partecipazione di giocatori italiani. Questa scelta permette a un pubblico più ampio di seguire gli eventi principali del torneo, garantendo un’informazione accessibile e puntuale sulle competizioni di maggior rilievo nel tennis internazionale.

Secondo quanto riportato in un documento del gruppo Discovery, il canale NOVE trasmetterà in chiaro semifinali e finali dell’Australian Open 2026 con giocatori italiani impegnati. Non vengono forniti ulteriori dettagli, dunque non è al momento specificato se riguarda solo gli incontri di singolare o anche quelli di doppio, nemmeno se la trasmissione sarà in diretta oppure in differita. Le semifinali e delle finali Slam con italiani in campo sono stati inseriti tra gli eventi sportivi di interesse generale nella lista aggiornata e pubblicata lo scorso novembre in un Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo aver ricevuto il parere dell’AGCOM e una successiva notifica alla Commissione europea, che ha verificato la compatibilità con il diritto dell’UE. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Australian Open 2026: le semifinali e finali (con italiani) saranno in diretta e in chiaro sul NOVE

Leggi anche: Australian Open 2026, nove italiani nel tabellone principale dello Slam di Melbourne

Leggi anche: Semifinali e finali Slam/Masters1000 in chiaro nel 2026? C’è una postilla nella legge: broadcaster non obbligati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tennis ATP e WTA · Australian Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Aus Open al via: calendario e guida completa; Australian Open, semifinali e finali con italiani in chiaro sul NOVE; Quando iniziano gli Australian Open 2026? Programma, orari, tv, streaming.

Australian Open 2026: calendario, dove vederli e quando giocano gli italiani - Ecco dove guardarlo in streaming, il calendario completo e tutti gli italiani in gara. elle.com