La decima giornata al Melbourne Park ha visto alcune delle principali sfide degli Australian Open, con Zverev che si qualifica per la terza semifinale consecutiva e Sabalenka che domina Jovic. Alcaraz, in programma alle 10.30, si prepara a un importante match nei quarti della parte alta del tabellone. Un turno ricco di incontri decisivi per l’accesso alle fasi finali del torneo.

Terza semifinale consecutiva per Alexander Zverev agli Australian Open. Il numero tre del mondo ha battuto Learner Tien nel primo quarto di finale maschile, giocato col tetto chiuso a causa dell’infernale caldo che Melbourne offre oggi, con una sensazione di stare in una gigantesca fornace. Poco prima della partita la Heat Stress Scale ha raggiunto i 5, livello massimo, dunque Rod Laver Arena è diventata campo indoor fino alla fine. Il tedesco ha vinto 6-4 6-7 (5) 6-1 7-6 (0) in 3 ore e 11 minuti, offrendo un’ottima prestazione al servizio (24 ace per lui e 73% di prime in campo), ma nonostante tutto ha faticato non poco per avere la meglio sull’allievo di Michael Chang. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Australian Open: Zverev, terza semifinale di fila. Sabalenka travolge Jovic. Alcaraz alle 10.30

Approfondimenti su Australian Open

La decima giornata al Melbourne Park presenta i quarti di finale del tabellone maschile.

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si sono qualificati per i quarti di finale agli Australian Open, confermando la loro solidità nel torneo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: RECAP Day 8: Medvedev out: Tien raggiunge Zverev; de Minaur avrà Alcaraz ai quarti; LIVE Australian Open: Zverev, terza semifinale di fila. Sabalenka travolge Jovic. Alcaraz alle 10.30; Si parte con Cobolli e Paolini: il programma; Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: Alcaraz e Zverev in campo per gli ottavi.

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30Altro scontro generazionale tra la 21enne Gauff e la 31 enne Svitolina. Per la statunitense è il terzo quarto di finale consecutivo agli Australian Open. Svitolina, 31 anni, è al suo 14° quarto di ... gazzetta.it

Diretta Australian Open 2026/ Alcaraz De Minaur streaming video tv: ecco i primi quarti! (oggi 27 gennaio)Diretta Australian Open 2026 Alcaraz De Minaur streaming video tv: per i quarti si gioca anche Zverev Tien, poi i due match femminili. ilsussidiario.net

Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di #Sinner e Shelton: “Gli organizzatori…” x.com

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook