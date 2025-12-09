Trofeo Cittadella | alla Fratellanza 1874 un altro titolo provinciale di cross per società

Modenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 400 atleti, in maggioranza giovani e giovanissimi, si sono sfidati sui prati del Parco Ferrari nella 53esima edizione del Trofeo Cittadella che chiudeva il campionato provinciale unitario di corsa campestre regalando gli ultimi verdetti e decretando i campioni individuali e a livello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Migliore prestazione nazionale cadetti nella 4x100 per la Fratellanza - Si è disputato oggi mercoledì 4 giugno il Memorial Antonio Brandoli a Modena, organizzato dalla Fratellanza 1874 a Modena. Scrive fidal.it