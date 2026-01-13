Presentato il 69esimo Campaccio Cross Country | l’Italia si affida ancora a Nadia Battocletti

Il 69esimo Campaccio Cross Country è stato ufficialmente presentato a Milano, presso la sede di Banco BPM. L’evento si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2026 a San Giorgio su Legnano, confermando la tradizione di questa competizione internazionale di corsa campestre. L’Italia si affiderà ancora a Nadia Battocletti, tra le protagoniste della manifestazione.

San Giorgio su Legnano (Milano), 13 gennaio 2026 - Il 69esimo Campaccio Cross Country è stato presentato, oggi 13 gennaio, a Milano nella storica sede di Banco BPM, anticipando un'edizione che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026. L'evento si annuncia ricco di contenuti sportivi, culturali e sociali. Curiosità: la tradizionale data del 6 gennaio non è stata rispettata per evitare la concomitanza con i Mondiali di Cross di Tallahassee, scelta che ha così garantito la presenza dei migliori atleti internazionali. Campaccio e Sangiorgese. Lezione agli studenti sulla parità di genere La manifestazione, organizzata dall' US Sangiorgese dal 1957, si conferma uno degli eventi più prestigiosi del panorama mondiale: è infatti una tappa Gold del circuito World Athletics Cross Country Tour, insignita della WA Heritage Plaque e riconosciuta come evento sostenibile.

Campaccio, di corsa nella storia del cross - 69 del Campaccio Cross Country, in programma per domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). fidal.it

Presentato il 69° Campaccio Cross Country generatore di cultura sportiva, inclusione e sostenibilità - Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 saranno due giorni importanti per lo sport italiano e per l'atletica mondiale: è al via a San Giorgio su Legnano il 69° ... settenews.it

