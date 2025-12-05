Inter Como i lariani sono pronti a riempire il settore ospiti La quantità di tifosi ospiti a san Siro sarà senza precedenti

Inter News 24 Inter Como: i tifosi ospiti sono attesi in massa a San Siro. Il settore ospiti va verso il tutto esaurito per la gara casalinga dei nerazzurri. Il match di domani sera a San Siro tra Inter e Como si preannuncia caldo non soltanto sul campo, ma anche sugli spalti. La sfida delle 18, valida per la nuova giornata di Serie A, vedrà infatti una presenza particolarmente significativa di tifosi lariani nel settore ospiti. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, saranno circa 5mila i sostenitori biancoblù che coloreranno il terzo anello blu del Meazza, pronti a sostenere la formazione guidata da Cesc Fàbregas, tecnico spagnolo ed ex centrocampista di altissimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

