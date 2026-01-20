Salisburgo-Basilea Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Analisi del match tra Salisburgo e Basilea, valido per il penultimo turno della fase a girone di Europa League del 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Verranno presentate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per comprendere le dinamiche di una sfida cruciale per la qualificazione. Un confronto tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali nel percorso europeo.
Penultimo turno della fase a girone di Europa League con il Salisburgo di Letsch impegnato in casa contro un Basilea anch’esso ad un passo dall’eliminazione. I Roten Bullen grazie al tecnico ex Bochum sono tornati in vetta in Bundesliga, anche se si tratta di un torneo tutt’altro che deciso con tante squadre racchiuse in pochissimi punti. Una sola vittoria in 6 gare obbligano la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Salisburgo-Basilea (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League.
Pronostico Salisburgo-Basilea: alla disperata ricerca di una vittoriaSalisburgo-Basilea è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Pronostico Salisburgo vs Basilea 22 Gennaio 2026Il 22 gennaio 2026 il FC Red Bull Salisburgo ospita il FC Basilea 1893 allo Red Bull Arena di Salisburgo in un’importante partita della fase a gironi di ... europacalcio.it
Ore 21, trasferta a Salisburgo Ora servono punti senza se e senza ma. Sappiamo che possiamo farcela. #rotblaulive #ForzaBasilea #Basilea x.com
