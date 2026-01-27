Assovini Sicilia conferma la sua presenza a Wine Paris 2026 con 32 aziende associate

L’Assovini Sicilia partecipa a Wine Paris 2026 con 32 aziende associate. La presenza all’evento, organizzato dall’IRVO, sottolinea l’impegno della regione nel promuovere le proprie eccellenze vinicole a livello internazionale. Questa partecipazione rafforza il ruolo della Sicilia nel panorama enologico globale e offre un’opportunità di visibilità e networking per le aziende locali.

In occasione di Wine Paris 2026, 32 aziende associate ad Assovini Sicilia parteciperanno all’interno della collettiva regionale organizzata dall’IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell’Olio) confermando anche quest’anno la presenza dell’associazione a uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al mondo del vino. La manifestazione si terrà a Parigi dal 9 all’11 febbraio, presso il Paris Expo Porte de Versailles. Wine Paris si è affermata negli ultimi anni come uno degli eventi di riferimento del calendario internazionale del vino. Per l’edizione 2026 sono attesi oltre 6.000 espositori provenienti da circa 60 Paesi e più di 60.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

