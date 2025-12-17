Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Campaccio 2026 | Farò di tutto per vincere ancora

Nadia Battocletti si prepara a tornare sul percorso del Campaccio 2026, confermando con entusiasmo la sua presenza. La campionessa italiana punta a ripetere il successo e a dimostrare ancora una volta il suo talento, affrontando la sfida con determinazione. L’attesa cresce tra gli appassionati, pronti a sostenere la loro atleta in questa importante manifestazione di corsa campestre.

Nadia Battocletti ha confermato ufficialmente la sua partecipazione al Campaccio Cross Country 2026, in programma domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). La fuoriclasse trentina, reduce dalla conquista del secondo titolo europeo assoluto consecutivo di corsa campestre nella località portoghese di Lagoa, tornerà dunque al Campaccio con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto nella passata edizione che aveva regalato all’Italia una vittoria che mancava da 31 anni in campo femminile. “ Dopo il caldo del Portogallo devo rientrare mentalmente nel clima, in generale ben più freddo, del Campaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

