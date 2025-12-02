Fu accusato di violenza sessuale sulle pazienti | assolto Silvio Viale medico e consigliere comunale a Torino

Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale. Era stato processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attività professionale di medico ginecologo. I capi d’accusa erano quattro e parlavano di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». La procura aveva chiesto un anno e quattro mesi. Viale è stato difeso dell’avvocato Cosimo Palumbo. In aggiornamento. Foto copertina: ANSAAlessandro Di Marco Silvio Viale, presidente dell’Associazione Torino L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

