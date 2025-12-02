Fu accusato di violenza sessuale sulle pazienti | assolto Silvio Viale medico e consigliere comunale a Torino

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale. Era stato processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attività professionale di medico ginecologo. I capi d’accusa erano quattro e parlavano di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». La procura aveva chiesto un anno e quattro mesi. Viale è stato difeso dell’avvocato Cosimo Palumbo. In aggiornamento. Foto copertina: ANSAAlessandro Di Marco Silvio Viale, presidente dell’Associazione Torino L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

fu accusato violenza sessualeFu accusato di violenza sessuale sulle pazienti: assolto Silvio Viale, medico e consigliere comunale a Torino - Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale. open.online scrive

Ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale assolto si commuove in tribunale: "Condannarmi sarebbe stato un grave precedente" - La procura ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di carcere per il ginecologo e consigliere comunale di Radicali +Europa ... Scrive torinotoday.it

fu accusato violenza sessualeSilvio Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale - L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Riporta tg24.sky.it

fu accusato violenza sessualeFiuggi: accusato di violenza sessuale assolto: fine di un incubo - Accusato di violenza sessuale subito dopo aver appreso che la figlia non era sua, il giudice lo assolve per non aver commesso il fatto. Segnala ilmessaggero.it

fu accusato violenza sessualeViolenza sessuale, 5 anni al ginecologo Francesco Ciarrocchi - LA SENTENZA È con una condanna a 5 anni di reclusione e 20mila euro di risarcimento per la vittima liquidati in via definitiva dai giudici di primo grado che si è concluso, ... Segnala ilmessaggero.it

fu accusato violenza sessualeVentenne denuncia stupro dopo un incontro in strada ad Alba - Un episodio di violenza sessuale è stato denunciato da una studentessa ventenne di Alba ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fu Accusato Violenza Sessuale