Fu accusato di violenza sessuale dalle pazienti | assolto Silvio Viale medico e consigliere comunale a Torino

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ginecologo Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale. Era stato processato dopo una serie di denunce collegate alla sua attività professionale. I capi d’accusa erano quattro e riguardavano presunti comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». La procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi. Viale, difeso dall’avvocato Cosimo Palumbo, ha sempre respinto le accuse. Le denunce da sei donne per quattro capi di imputazione. L’inchiesta è partita nel dicembre 2023 in seguito alla denuncia di una paziente. 🔗 Leggi su Open.online

