Fu accusato di violenza sessuale dalle pazienti | assolto Silvio Viale medico e consigliere comunale a Torino

Il ginecologo Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale. Era stato processato dopo una serie di denunce collegate alla sua attività professionale. I capi d’accusa erano quattro e riguardavano presunti comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». La procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi. Viale, difeso dall’avvocato Cosimo Palumbo, ha sempre respinto le accuse. Le denunce da sei donne per quattro capi di imputazione. L’inchiesta è partita nel dicembre 2023 in seguito alla denuncia di una paziente. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Il papà del 14enne, accusato di violenza sulla 12enne di Sulmona, denuncia lesioni e minacce subite dal figlio nel carcere di Casal del Marmo a Roma. «Mio figlio è stato di nuovo picchiato in carcere, anzi stavolta torturato», denuncia il papà del ragazzo. «Gli - facebook.com Vai su Facebook

Fu accusato di violenza sessuale dalle pazienti: assolto Silvio Viale, medico e consigliere comunale a Torino - Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale. msn.com scrive

Ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale assolto si commuove in tribunale: "Condannarmi sarebbe stato un grave precedente" - La procura ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di carcere per il ginecologo e consigliere comunale di Radicali +Europa ... Come scrive torinotoday.it

Silvio Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale - L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Scrive tg24.sky.it

Fiuggi: accusato di violenza sessuale assolto: fine di un incubo - Accusato di violenza sessuale subito dopo aver appreso che la figlia non era sua, il giudice lo assolve per non aver commesso il fatto. Da ilmessaggero.it

Violenza sessuale, 5 anni al ginecologo Francesco Ciarrocchi - LA SENTENZA È con una condanna a 5 anni di reclusione e 20mila euro di risarcimento per la vittima liquidati in via definitiva dai giudici di primo grado che si è concluso, ... Da ilmessaggero.it

Fiorentina, Gudmundsson assolto dall'accusa di violenza sessuale - Nella giornata di ieri è stato ufficialmente respinto il ricorso presentato contro l’assoluzione dell’attaccante della ... Segnala tuttojuve.com