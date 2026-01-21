Sanità l' Assemblea legislativa | tutelare le persone con Hiv ed Epatite C

L'Assemblea legislativa si impegna a rafforzare le iniziative di prevenzione, diagnosi e assistenza per le persone affette da Hiv, Epatite C e altre infezioni sessualmente trasmissibili. L’obiettivo è garantire una tutela efficace della salute pubblica, promuovendo interventi puntuali e sostenibili per migliorare la qualità di vita e l’inclusione delle persone coinvolte.

Approvato anche un secondo atto presentato da Nicola Marcello (Fdi), che chiede, in particolare, di applicare in toto il piano nazionale sulla materia Potenziare le attività di prevenzione, cura e presa in carico delle infezioni da Hiv, da Hcv (Epatite C) e dalle altre infezioni sessualmente trasmissibili. La richiesta arriva dall'Assemblea legislativa che ha approvato due risoluzioni sul tema: una a prima firma Lorenzo Casadei (M5 Stelle) e sottoscritta anche da Pd, Avs e Civici, approvata a maggioranza, la seconda a firma di Nicola Marcello (FdI) votata all'unanimità. Casadei sollecita la giunta regionale “ad adottare azioni mirate, come campagne informative per i cittadini, al fine di contrastare le forme di discriminazione collegate a hiv e hcv, in primis a tutela delle persone appartenenti ai gruppi più vulnerabili, come la comunità LGBTQIA+”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

