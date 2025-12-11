Rinnovo assemblea Consorzio bonifica Brenta Cia e Coldiretti ripropongono la lista comune

Padovaoggi.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo dell'assemblea del Consorzio di bonifica Brenta si avvicina, con le elezioni previste per domenica 14 dicembre. Cia e Coldiretti, attraverso la lista “Bonifica, Territorio, Ambiente”, ripropongono una candidatura comune composta da rappresentanti di Cia e Confagricoltura, puntando a consolidare la propria presenza nel territorio.

La listaBonifica, Territorio, Ambiente”, composta da candidati di Cia e Confagricoltura, si presenta alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di bonifica Brenta, in programma domenica 14 dicembre dalle 8 alle 20. Venti i Comuni padovani che ricadono nel medesimo comprensorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

rinnovo assemblea consorzio bonificaConsorzio di bonifica Brenta, domenica si vota per rinnovare il consiglio: seggi aperti dalle 8 alle 20 - 530 gli aventi diritto al voto, tra persone fisiche, aziende agricole e imprese, suddivisi in tre fasce di rappresentanza in base alla quota di contribuzione. Si legge su padovaoggi.it

rinnovo assemblea consorzio bonificaConsorzio di bonifica Brenta. Tutela dell’acqua, secondo voto - L’ente, commissariato a maggio di quest’anno a seguito della mancata nomina del presidente e del vicepresident ... Lo riporta difesapopolo.it