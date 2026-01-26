Ddl Antisemitismo asse Gasparri-Delrio | Facciamo presto bene e insieme

Il Ddl Antisemitismo, presentato dall’asse Gasparri-Delrio, mira a intervenire con tempestività e chiarezza. L’obiettivo è discutere e approvare il testo in modo efficace, garantendo strumenti adeguati contro l’odio e la discriminazione. La volontà è di procedere in modo condiviso, assicurando un percorso legislativo rapido e accurato, con l’intento di tutelare i valori fondamentali della società.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.