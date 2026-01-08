Ddl Antisemitismo Gasparri | Il Pd ha esitazioni sul tema E Delrio | Auspico rapidità non è un trattato

Il dibattito sul Ddl contro l’antisemitismo si concentra sulle posizioni del Partito Democratico, che potrebbe proporre due testi differenti. Gasparri evidenzia le esitazioni del Pd, mentre Delrio sottolinea l’importanza di un percorso rapido e concreto. La questione riguarda principalmente la volontà di adottare misure efficaci per contrastare ogni forma di antisemitismo, senza coinvolgere altri aspetti del disegno di legge.

"Non stiamo discutendo del Ddl di Delio. Stiamo discutendo del contrasto all'antisemitismo. E il Pd ora sembra che presenterà due testi perché sull'antisemitismo continua ad avere delle esitazioni ". Lo dice al Foglio il capo dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Raggiunto alla buvette di Palazzo Madama, l'azzurro commenta l'incardinamento di ieri in Commissione del disegno di legge del senatore del Pd, che nei giorni scorsi ha fatto discutere. Infatti, i dem presenteranno un altro testo in Commissione, perché quello firmato da Graziano Delrio non ha convinto Elly Schlein e i suoi fedelissimi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

