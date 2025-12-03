Bimbo di un anno muore all' asilo nido l' arresto cardiaco durante il riposino pomeridiano | Siamo sconvolti

Leggo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma nel quartiere San Leonardo. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Leggo.it

