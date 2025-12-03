Bimbo di un anno muore all' asilo nido il dramma mentre riposava | Siamo sconvolti

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di un anno è morto in un asilo nido di Parma, nel quartiere San Leonardo. Le informazioni sono ancora preliminari ma, da quel che è al momento emerso, il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano.L'allarmeL'allarme è scattato dopo che il. 🔗 Leggi su Today.it

