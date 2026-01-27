La collaborazione tra Asia e la casa circondariale di Benevento rappresenta un passo importante verso un dialogo istituzionale più strutturato. Questa iniziativa mira a promuovere interventi condivisi e a rafforzare le relazioni tra le istituzioni, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti e favorire un approccio più efficace alle esigenze della comunità e del sistema penitenziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina il management dell ’Asia ha incontrato la direzione della casa circondariale di Benevento per un confronto teso a instaurare forme future di collaborazione. L’amministratore unico aziendale, Donato Madaro, e la direttrice del carcere Marianna Adanti, hanno concordato sulla realizzazione di un progetto volto alla formazione dei detenuti nel campo del settore dell’igiene ambientale, che contemperi allo stesso tempo il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti (con la possibilità di creare opportunità di lavoro nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di legalità, sicurezza e dignità della persona) con la possibilità di Asia di migliorare le proprie performance. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asia e Casa Circondariale, sì alla collaborazione istituzionale

Approfondimenti su Asia CasaCircondariale

Il 17 dicembre, presso la Casa Circondariale di Taranto, si è svolto Led Ladies, uno spettacolo che ha portato teatro, libertà e voci femminili all’interno della sezione femminile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Asia CasaCircondariale

Argomenti discussi: Comune Bolzano e carcere insieme per il reinserimento dei detenuti; Strage di Corinaldo, lettera alla Meloni dei familiari delle vittime:Qui per i proprietari della Lanterna neanche un giorno di carcere; Mediaset, arriva Una nuova vita: la trama, il cast e i personaggi della serie tv con Anna Valle e Daniele Pecci.

CASA CIRCONDARIALE, SUICIDI E SOVRAFFOLLAMENTO: UN’EMERGENZA CRONICAL’emergenza cronica del carcere Sant’Anna al centro del Consiglio Comunale. La prof De Fazio, garante dei detenuti ha presentato la relazione annuale. Il documento fotografa una situazione segnata da ... tvqui.it

Casa circondariale di Lecce. Nasce il primo reparto psichiatrico per persone ristrette in carcereSarà il primo e unico reparto del genere in Puglia, e uno dei più grandi in Italia, frutto della collaborazione tra Azienda sanitaria, Ente regionale e Amministrazione penitenziaria. 20 i posti letto ... quotidianosanita.it

Detenuti del carcere di Bolzano impiegati su base volontaria per lavori socialmente utili. Il protocollo d'intesa che dà il via all'iniziativa è stato firmato oggi nella casa circondariale di via Dante - facebook.com facebook