Ascolti TV Total Audience Lunedì 26 Gennaio 2026 Uomini e Donne +107K

La serata del 26 gennaio 2026 ha visto Rai1 primeggiare nel prime time con la fiction La Preside, attirando un ampio pubblico di tutte le età.

La serata televisiva di ieri, 26 gennaio 2026, ha visto Rai1 dominare il prime time grazie alla fiction La Preside, seguita da numerosi spettatori su tutte le fasce d’età. Anche Canale5 si conferma tra i grandi protagonisti della serata con Zelig 30, mentre altre reti generaliste registrano ascolti stabili o in lieve crescita. La serata del prime time: La Preside in testa. Su Rai1, La Preside ha raccolto 4.510.000 spettatori (23,24% di share) con il primo episodio e 4.092.000 spettatori (26,39%) con il secondo episodio, confermandosi come programma più seguito della serata. Su Canale5, Zelig 30 ha totalizzato 2. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Lunedì 19 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto Rai1 dominare la total audience, con La Preside che si conferma tra i programmi più seguiti della stagione.

Nella serata di lunedì 12 gennaio 2026, il programma Uomini e Donne ha registrato la maggiore crescita, con un incremento di 92.

