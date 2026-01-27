La programmazione televisiva di lunedì 26 gennaio 2026 mostra come Rai1 abbia dominato la prima serata con la fiction La Preside. Gli ascolti premianti confermano l’interesse del pubblico verso i contenuti della rete, mentre programmi come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si sono distinti nell’access prime time. Un quadro di tendenze che evidenzia le preferenze degli spettatori in questa giornata.

Gli ascolti TV di lunedì 26 gennaio 2026 premiano nettamente Rai1, che conquista la prima serata con la fiction La Preside. Buoni risultati anche per l'access prime time, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sopra i 5 milioni di spettatori. In prima serata su Rai1 La Preside ottiene 4.225.000 spettatori pari al 24,7% di share, risultando il programma più visto della serata. Ascolti TV di lunedì 26 gennaio 2026: su Canale5 Zelig 30 si ferma a 2.

© Lawebstar.it - Ascolti TV di lunedì 26 gennaio 2026: Rai1 domina con La Preside

Ecco i dati degli ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026: la fiction La Preside su Rai1 si conferma leader con il 27% di share, mentre Zelig su Canale 5 resiste con il 30%.

Lunedì 12 gennaio 2026, la televisione italiana ha offerto diverse opzioni ai telespettatori.

