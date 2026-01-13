Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026 | La Preside domina Zelig resiste Tutti i dati

Ecco i dati degli ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026: la fiction La Preside su Rai1 si conferma leader con il 27% di share, mentre Zelig su Canale 5 resiste con il 30%. Durante la giornata, il confronto tra De Martino e Scotti e tra Matano e Nuzzi ha caratterizzato gli access e il daytime. In prima serata, la vittoria di Rai1 con La Preside è stata netta.

