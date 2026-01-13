Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026 | La Preside domina la serata al 27% bene Zelig e Lo Stato delle Cose

Lunedì 12 gennaio 2026, la televisione italiana ha offerto diverse opzioni ai telespettatori. Su Rai1, La Preside ha ottenuto un buon riscontro con oltre 4,8 milioni di spettatori e il 27% di share. La serata è stata inoltre caratterizzata dalle performance di Zelig e Lo Stato delle Cose, che hanno attirato rispettivamente un pubblico significativo, confermando la varietà di programmazione presente sui principali canali.

Su Rai1, La Preside ha conquistato 4.814.000 spettatori con uno share del 27%, dalle 21:51 alle 23:37. Su Canale5, Zelig 30 ha raccolto 2.953.000 spettatori ( 21,1% di share) dalle 21:58 alle 00:41, mentre By Night ha totalizzato 1.039.000 spettatori ( 20,4% ). Su Rai2, dopo la presentazione di 37 minuti ( 480.000 – 2,2% ), Boss in Incognito ha intrattenuto 845.000 spettatori ( 5% ). Su Italia1, John Wick ha ottenuto 880.000 spettatori ( 4,7% ). Su Rai3, la presentazione di 42 minuti ha raccolto 891.000 spettatori (4,2%), mentre Lo Stato delle Cose ha raggiunto 1.002.000 spettatori ( 6,3% ). Su Rete4, dopo la presentazione di 22 minuti ( 659.

