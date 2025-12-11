Arezzo Fiere e Congressi | via libera al nuovo Piano Industriale

Arezzo Fiere e Congressi approva un nuovo Piano Industriale volto al potenziamento delle attività fieristiche e alla riapertura degli spazi per eventi di spettacolo pubblico, tra cui concerti e manifestazioni sportive. L’obiettivo è trasformare il complesso in un polo di attrazione per il territorio, rafforzando il ruolo centrale di questa struttura nella vita della città.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Fermo restando il potenziamento delle iniziative e della progettazione di stampo fieristico, Arezzo Fiere e Congressi va a passi rapidi anche verso la riapertura degli spazi della Fiera a eventi di spettacolo pubblico, come concerti, manifestazioni sportive, teatrali “per portare il complesso fieristico a diventare, in pieno, un polo di attrazione sul territorio, ritrovando una funzione centrale anche per la nostra città. Tutto questo sarà possibile anche a seguito del progressivo risanamento economico in via di realizzazione”. Sono parole del presidente di Arezzo Fiere e Congressi, Ferrer Vannetti, rafforzate dalla celebrazione dell’Assemblea dei soci dell’Ente, che si è tenuta nella mattinata di ieri, mercoledì 10 dicembre: l’Assemblea ha approvato sia il Bilancio e sia soprattutto il Piano Industriale e per giungere alla piena fase operativa del documento di programmazione sono ora necessari solo alcuni rapidi passaggi tecnici istituzionali, in modo da giungere alla piena realizzazione della nutrita serie di eventi fieristici in programma, sia di impostazione tradizionale rispetto alla progettualità della Fiera, sia fortemente innovativi come accennato in apertura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Fiere e Congressi: via libera al nuovo Piano Industriale

