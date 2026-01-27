Aprile avverte gli sporcaccioni | Stiamo installando nuove fototrappole

Nel Comune di Foggia, l’amministrazione ha avviato l’installazione di fototrappole nelle zone maggiormente colpite dagli sversamenti illeciti. Questa misura mira a contrastare l’inciviltà e a tutelare gli spazi pubblici, coinvolgendo attivamente la comunità. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di tutela ambientale, sottolineando l’importanza di preservare il bene collettivo e promuovere comportamenti responsabili.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Foggia, Lucia Aprile, rende noto che è in corso l'installazione delle fototrappole nei punti più colpiti dagli sversamenti illeciti di rifiuti, perché, spiega, "per troppo tempo pochi incivili hanno deturpato spazi che appartengono all'intera comunità".

